Idosa morre atropelada por moto enquanto atravessava a faixa de pedestres no DF

Uma mulher de 74 anos morreu após ser atropelada por uma moto na faixa de pedestres da DF-001. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a idosa sofreu uma parada cardíaca e não resistiu após 40 minutos de tentativa de reanimação no local do acidente. O condutor da moto teve apenas arranhões e permaneceu no local durante o atendimento à vítima.