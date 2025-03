Idoso de 76 anos morre em acidente de bicicleta no Jardim Botânico

Um homem de 76 anos morreu após ser atropelado enquanto tentava atravessar uma pista com sua bicicleta motorizada no novo viaduto do Jardim Botânico. Testemunhas relataram que ele tentou cruzar as faixas rapidamente confiando no motor da bicicleta. A motorista do veículo prestou socorro, contatou os bombeiros e aguardou a chegada da família e das autoridades. Apesar das tentativas de reanimação por 40 minutos, o idoso não resistiu.



