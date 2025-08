Iluminação no Setor de Rádio e TV Sul, em Brasília, recebe melhorias após reclamações

Uma manutenção da iluminação no Setor de Rádio e TV Sul, em Brasília, foi realizada. O trabalho envolve a recuperação dos circuitos danificados por obras recentes. A equipe instalou postes de 16 metros com luminárias de LED em pontos estratégicos, ampliando a segurança na área de grande circulação noturna.



Os moradores e trabalhadores locais agradecem, pois a melhoria já faz diferença nas madrugadas. Além disso, há planos para melhorias em outros locais da capital federal.



