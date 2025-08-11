Incêndio atinge área verde do Museu Vivo da Memória Candanga no DF

Um incêndio começou no final da tarde deste domingo (10) em uma área de mata às margens da DF-075 e avançou até o terreno do Museu Vivo da Memória Candanga. O vigilante tentou conter as chamas antes da chegada dos bombeiros, que enviaram duas viaturas e levaram mais de 10 minutos para controlar a situação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas na última sexta-feira, foram registradas 48 ocorrências de incêndio em vegetação no Distrito Federal, totalizando uma área queimada de mais de 387 mil metros quadrados.



