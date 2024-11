Um conjunto de barracos pegou fogo na QI 25, perto do Parque Lago do Cortado, em Taguatinga. As chamas se espalharam rapidamente, devido à proximidade das moradias. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, assim que chegou, retirou os habitantes do local. Em seguida, controlou as chamas e evitou maiores danos. Ninguém se feriu.