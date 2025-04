Incêndio no anexo do Ministério da Educação é controlado sem feridos

Um incêndio no subsolo do Ministério da Educação em Brasília, na tarde dessa segunda-feira (7), preocupou o público presente. O incidente ocorreu durante a manutenção do sistema de arrefecimento. Brigadistas iniciaram o combate ao fogo e o Corpo de Bombeiros, liderado pelo Tenente Coronel Fábio Moreira, rapidamente assumiu o controle da situação. "Rapidamente o Corpo de Bombeiros chegou no local e acabou com o incêndio", afirmou o Tenente Coronel.



Não houve feridos, e seis viaturas foram empregadas na operação. Cerca de 1.200 pessoas foram evacuadas como medida preventiva. O Corpo de Bombeiros reafirma a importância de contatos imediatos em emergências.



