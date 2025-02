Incêndio no Recanto das Emas: polícia civil do DF investiga causas do incêndio que destruiu 20 casas

Um incêndio ocorreu na quadra 416 do Recanto das Emas. O delegado Fernando Fernandes informou que a Polícia Civil realizou uma operação na região antes do incidente, visando combater o uso e tráfico de drogas. A principal linha de investigação aponta que o fogo pode ter começado devido ao uso de entorpecentes por usuários locais. As investigações estão em andamento e a perícia será realizada para determinar as causas exatas do incêndio. Enquanto isso, a polícia trabalha com a administração regional para garantir a remoção das famílias afetadas para locais seguros.



