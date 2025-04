Indígenas marcham em Brasília nesta terça-feira (8) e polícia prepara esquema especial de segurança

Na manhã desta terça-feira (8), inicia-se em Brasília o maior evento de mobilização indígena do país, que chega à sua 21ª edição. São esperados mais de 9 mil indígenas para participar de atividades que incluem uma marcha pela Alameda das Bandeiras, prevista para esta terça e quinta-feira. A pauta principal é a demarcação de terras indígenas. A polícia militar organizou um esquema especial para manter a segurança e minimizar o impacto no trânsito, orientando para que a marcha ocorra no canteiro central sem acessar a avenida principal. Durante a semana, além da marcha, ocorrem eventos culturais e discussões sobre diferentes etnias e culturas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!