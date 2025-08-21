Jovem atacada por escorpião em provador de shopping no DF descreve sintomas e atendimento
Segundo o shopping, Alícia foi rapidamente atendida pela brigada local e levada ao Hospital Regional da Asa Norte
Uma jovem, Alícia, foi picada por um escorpião dentro de um provador em um shopping no Distrito Federal. Ela sofreu dor intensa na perna, tontura, queda na saturação e tremores. Sua mãe também se sentiu mal devido ao estresse. Segundo o shopping, Alícia foi rapidamente atendida pela brigada local e levada ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Que shopping realiza dedetizações regulares.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas