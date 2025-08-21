Logo R7.com
Jovem atacada por escorpião em provador de shopping no DF descreve sintomas e atendimento

Segundo o shopping, Alícia foi rapidamente atendida pela brigada local e levada ao Hospital Regional da Asa Norte

DF no Ar|Do R7

Uma jovem, Alícia, foi picada por um escorpião dentro de um provador em um shopping no Distrito Federal. Ela sofreu dor intensa na perna, tontura, queda na saturação e tremores. Sua mãe também se sentiu mal devido ao estresse. Segundo o shopping, Alícia foi rapidamente atendida pela brigada local e levada ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Que shopping realiza dedetizações regulares.

  • Asa Norte
  • Distrito Federal
  • Norte
  • PlayPlus
  • RecordPlus

