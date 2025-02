Jovem de 17 anos morre afogado no Lago Paranoá após ficar 20 minutos submerso

No fim de semana, um jovem de 17 anos morreu afogado no Lago Paraná, próximo à QL 18, no Lago Sul. Mergulhadores dos bombeiros foram acionados e localizaram o rapaz após ter ficado cerca de 20 minutos submerso. Apesar das tentativas de reanimação realizadas ainda durante o transporte ao Hospital de Base, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A causa do afogamento não foi informada pelos bombeiros. Ficam as recomendações de segurança: evite nadar se não souber, não consuma bebidas alcoólicas perto da água e use colete salva-vidas ao andar de embarcação.