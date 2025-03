Jovem é encaminhado para a delegacia após ser apreendido com dinheiro falso no Gama

Um adolescente foi apreendido com dinheiro falso no Setor Sul do Gama no último final de semana. O jovem, de 17 anos, foi abordado em atitude suspeita. Durante a revista, os policiais militares encontraram sete notas de R$ 100 falsas. O menor foi encaminhado para Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi feito o registro da ocorrência.



