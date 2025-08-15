Jovem morre após ser baleado por policial civil no Recanto das Emas (DF)
O incidente ocorreu enquanto o jovem pilotava uma moto com um adolescente de 15 anos na garupa, que também foi ferido
Um jovem universitário de 20 anos morreu após ser baleado nas costas por um policial civil no Recanto das Emas (DF). O incidente ocorreu enquanto o jovem pilotava uma moto com um adolescente de 15 anos na garupa, que também foi ferido.
A família, representada pela madrinha de João Gabriel, expressou indignação: "Queremos justiça porque a polícia é para proteger, não para matar", declarou. O caso está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil e a versão oficial ainda não foi divulgada. O adolescente recebeu alta hospitalar após atendimento.
