Jovem que ficou ferido durante tentativa de assalto no DF recebe alta hospitalar

Um jovem de 17 anos recebeu alta hospitalar após ser esfaqueado ao tentar proteger um amigo em Samambaia (DF). Durante a tentativa de roubo, ele sofreu quatro facadas, uma delas perfurando o pulmão.



Após mais de uma semana hospitalizado e passando por cirurgia, ele se recupera em casa. O amigo de 15 anos está lidando com dificuldades emocionais devido ao ocorrido. A família identificou o suspeito com imagens de segurança da vizinhança.



