Justiça absolve sargento da PM do DF por morte de policial de Goiás

A Justiça de Goiás absolveu o sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, Jefferson José da Silva, pela morte do policial goiano Diego Santos Purcina. O caso ocorreu em um bar no Novo Gama e envolveu uma confusão entre grupos. Durante a briga, o sargento disparou sua arma, alegando legítima defesa. O laudo confirmou que ele realizou apenas um disparo. A decisão considerou as evidências e depoimentos coletados durante o processo.



