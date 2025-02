Justiça condena a três anos de prisão dono de imóvel onde jovem morreu ao cair do quinto andar

O proprietário do apartamento em Águas Claras onde uma jovem caiu e morreu em janeiro de 2023, foi condenado a três anos e três meses de prisão em regime semiaberto. A condenação de José Américo da Silva Júnior, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, abrangeu fraude processual e fornecimento de drogas e álcool a adolescentes. Isis Tabosa Araújo tentou atravessar de uma varanda para outra durante a festa de Ano Novo, mas caiu e não resistiu. O homem chegou a tentar limpar o apartamento, mas perícia comprovou que a jovem, que estava com o namorado e outros dois adolescentes, teriam feito uso de entorpecentes.