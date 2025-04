Justiça mantém prisão de autuados por esquartejamento de homem no Riacho Fundo (DF)

A justiça decidiu manter a prisão de dois autuados pela morte e esquartejamento de um homem no Riacho Fundo I (DF). Sidney Martins de Oliveira foi brutalmente assassinado em 4 de abril, tendo sido esfaqueado 37 vezes antes de ser desmembrado.



Augusto Cesar Nunes Romano e Gerson de Sousa Basílio, conhecido como Paraíba, foram presos e teriam descartado partes do corpo da vítima em lixeiras. Ambos foram indiciados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Em depoimento, os suspeitos deram diferentes versões para o crime, sendo ciúmes ou um possível caso homoafetivo.



