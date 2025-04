Mãe recontra policiais que ajudaram no trabalho de parto em Valparaíso de Goiás

Uma mãe reencontrou os policiais que ajudaram no parto do seu filho Ravi, nascido em 27 de março. Ana Júlia Alves conta que quando as dores começaram, o desespero tomou conta e o marido buscou ajuda das vizinhas, que conseguiram acenar para uma viatura.



Os sargentos Godói e Genuíno chegaram rapidamente e auxiliaram no nascimento do bebê dentro da residência. Ana Júlia descreveu o momento como emocionante, destacando a serenidade do sargento Godói durante o parto. A sogra da jovem expressou profunda gratidão pela assistência recebida durante o momento crítico.



