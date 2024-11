Mais de mil pessoas morreram na fila aguardando transplantes no Brasil

No Brasil, 1.793 pessoas que aguardavam na fila para um transplante de órgão morreram entre janeiro e junho deste ano no país, segundo a ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgão), que usa dados do Ministério da Saúde. Do total de pacientes que ingressaram na lista no período, que somam 22.986, as mortes notificadas representam 7,8%. Não necessariamente os registros estão relacionados com a doença que levou o paciente a lista, informou a associação.