Mais estacionamentos da rodoviária do Plano Piloto vão começar a ser cobrados

A partir desta segunda-feira (14), quatro dos dez bolsões de estacionamento nas plataformas superior e inferior da rodoviária do Plano Piloto começarão a cobrar. Os valores variam entre R$ 7 e R$ 12 por hora e R$ 30 a R$ 40 pela diária. O pagamento poderá ser feito via terminais com opções como débito e PIX.



Cada veículo terá um período de tolerância de 10 minutos para embarques e desembarques sem custo adicional. Os estacionamentos contarão com segurança reforçada, incluindo rondas de motos elétricas e cobertura por seguro em caso de avarias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!