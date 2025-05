Menino de 7 anos morre atropelado por ônibus em São Sebastião (DF)

Um menino de 7 anos morreu após ser atropelado por um ônibus em São Sebastião (DF). O acidente aconteceu no cruzamento da rua principal com a rua 3 do Residencial do Bosque. A bicicleta que a criança estava ficou danificada e foi parar embaixo do veículo. Bombeiros e policiais militares atenderam à ocorrência. Segundo nota, a empresa Pioneira, responsável pelo ônibus, lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando assistência aos familiares. O caso é investigado pela delegacia local.



