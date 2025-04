Metrô do Distrito Federal retoma operação após manutenção por falha de energia

O metrô do Distrito Federal teve suas operações interrompidas na manhã de domingo (27) devido a uma falha no fornecimento de energia em uma subestação elétrica, afetando o sistema de sinalização. A situação foi normalizada por volta das 23h.



Márcio Aquino, diretor de operação e manutenção, afirmou que medidas preventivas estão em curso para evitar novas falhas. "Qualquer falha que possa comprometer a segurança resulta na paralisação imediata do sistema para proteger os usuários", relatou. Nesta segunda-feira (28), o metrô já opera normalmente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!