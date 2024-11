Ministério do Trabalho e Emprego começa pagamento do abono salarial na segunda

O Ministério do Trabalho e Emprego vai começar na próxima segunda-feira (18), o pagamento do abono salarial para os trabalhadores com direito a receber o benefício. Mais de 31 mil pessoas que ainda não sacaram o pagamento poderão fazer retirada. Os valores estarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, no dia 27 de dezembro deste ano.



Além disso, 5.123 servidores públicos com direito ao Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) também receberão o benefício. O valor do abono vai variar entre R$ 118,00 e R$ 1.412,00, dependendo da quantidade de meses trabalhados ao longo do ano-base. Para mais informações, basta acessar o site portalfat.mte.gov.br.