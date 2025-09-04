Ministério Público faz vistorias nos viadutos do Eixão Norte para acelerar as obras

O Ministério Público do Distrito Federal realizou uma vistoria técnica nas obras de recuperação dos viadutos do Eixão Norte, em Brasília, que têm enfrentado problemas de segurança e atrasos.



A equipe, incluindo o procurador Eduardo Sabo e engenheiros civis do MPDFT, avaliou as condições de segurança e o impacto na mobilidade urbana. "Verificamos anomalias nas estruturas que exigiam ação imediata do poder público", afirmou Sabo.



As obras foram anteriormente interrompidas devido ao risco de queda, e apenas 34% estão concluídas. Os promotores solicitaram o envio do termo aditivo e do projeto executivo para garantir a finalização até o primeiro semestre de 2026..



