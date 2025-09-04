Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Ministério Público faz vistorias nos viadutos do Eixão Norte para acelerar as obras

As obras na área central de Brasília foram interrompidas devido ao risco de queda, e apenas 34% estão concluídas

DF no Ar|Do R7

O Ministério Público do Distrito Federal realizou uma vistoria técnica nas obras de recuperação dos viadutos do Eixão Norte, em Brasília, que têm enfrentado problemas de segurança e atrasos.

A equipe, incluindo o procurador Eduardo Sabo e engenheiros civis do MPDFT, avaliou as condições de segurança e o impacto na mobilidade urbana. "Verificamos anomalias nas estruturas que exigiam ação imediata do poder público", afirmou Sabo.

As obras foram anteriormente interrompidas devido ao risco de queda, e apenas 34% estão concluídas. Os promotores solicitaram o envio do termo aditivo e do projeto executivo para garantir a finalização até o primeiro semestre de 2026..

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.