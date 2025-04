Ministério Público investiga abordagem da polícia militar em supermercado de São Sebastião (DF)

O Ministério Público do DF deu um prazo de cinco dias para a Polícia Militar explicar uma abordagem ocorrida em um supermercado em São Sebastião. No dia 16, às 19h, um jovem de 18 anos e seu avô de 63 foram detidos por policiais do Gtop 41.



Câmeras do mercado mostram o jovem resistindo à prisão e sendo algemado, enquanto o avô foi imobilizado com um mata-leão ao tentar intervir. A polícia alegou que o jovem tinha sido preso anteriormente por desacato e receptação, e que teria ameaçado um policial no supermercado. Ambos foram levados à delegacia. Segundo a polícia, todos os procedimentos seguiram protocolos legais. O caso será investigado pela corregedoria da corporação.



