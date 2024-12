Moradores da Fercal interditam a DF-150 e cobram melhorias na pista

A DF-150 está interditada devido a uma manifestação por mais segurança nas vias da região, organizada pela população local. Os manifestantes pedem melhorias na infraestrutura, incluindo a construção de uma via de escape. O tráfego está suspenso nos dois sentidos da pista. Entre os participantes estão os familiares do jovem Guilherme Pires, que faleceu na semana passada após ser atingido por pedras que caíram de um caminhão. O veículo teve problemas mecânicos e saiu da pista, fazendo com que as pedras rolassem e atingissem Guilherme e seu primo, de apenas dois anos.