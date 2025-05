Moradores de Samambaia reclamam de escola fechada há três anos por falta de energia

A Escola 425 em Samambaia (DF) permanece fechada há três anos devido à falta de energia. Pais e alunos enfrentam dificuldades, especialmente com o frio, à espera de uma solução. A Secretaria de Educação afirma aguardar ação da Neoenergia, enquanto a empresa diz não haver pendências.



"Estamos pedindo socorro", desabafa um vizinho da escola. A instituição, reconstruída, está pronta, mas as aulas ainda não começaram. A resolução do impasse é essencial para o início das atividades escolares e o bem-estar das crianças.



