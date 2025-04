Moradores de Vicente Pires (DF) aguardam religação de energia após 14 dias do corte

Moradores de um condomínio em Vicente Pires (DF) estão sem energia elétrica desde 11 de abril. Apesar de uma decisão judicial favorável à religação do fornecimento pela Neoenergia, a situação permanece inalterada.



A falta de eletricidade afeta especialmente idosos e pessoas enfermas, incluindo uma moradora de 101 anos acamada. A equipe da Neoenergia foi ao local, sugerindo uma possível resolução do problema.



