Moradores de Vicente Pires e São Sebastião sofrem com vazamentos e falta de água constantes

Moradores do condomínio Veredas, em Vicente Pires (DF), convivem com um cano estourado que desperdiça água desde a última terça-feira. Em São Sebastião (DF), no Residencial Oeste, a situação também é crítica devido a vazamentos que causam falta d'água frequente. A Caesb foi acionada, mas as soluções têm sido temporárias, resultando em prejuízos aos moradores, como o caso da casa de Thiago que teve móveis danificados pela água. Isaac, um dos afetados, reclama: "Eles vêm aqui, arrumam os vazamentos, mas é questão de tempo até eles voltarem". Os moradores já gastaram R$30 mil tentando minimizar os danos, enquanto aguardam uma solução definitiva. A Caesb informou que os consertos dos vazamentos em São Sebastião foram concluídos e atribuiu a sequência de vazamentos mostrados na reportagem a obras realizadas por terceiros. Já em Vicente Pires, a companhia esclareceu que o reparo no vazamento foi realizado na manhã deste domingo e que a recomposição asfáltica será feita nos próximos dias.