Moradores denunciam acampamento irregular no centro da Asa Norte (DF)

Moradores da Asa Norte relatam preocupação com a crescente insegurança devido a acampamentos irregulares entre as quadras 108 e 109. Eles relatam que o acampamento, com estruturas de madeira e lona, está impactando a segurança local, especialmente das crianças que evitam uma quadra de esportes próxima.



A noite, o local fica barulhento com conversas e consumo de bebidas. Os moradores apelaram para as autoridades, mas enfrentam um impasse entre diferentes órgãos sobre a responsabilidade pelas ações. Nesta segunda-feira (24), um encontro será realizado com a comandante-geral da Polícia Militar do DF para discutir soluções.



A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que não realiza remoção compulsória, mas está atenta às necessidades das pessoas em situação de rua através de abordagens sociais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!