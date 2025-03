Motoboys perseguem motociclista suspeito de cometer furto na Asa Norte

Um motociclista suspeito de arrombar um carro na quadra 108 da Asa Norte (DF) foi preso após sofrer uma queda durante uma perseguição. Após furtar uma mochila do veículo, ele tentou fugir em alta velocidade usando uma mochila de entregas vermelha. Dois motoboys que presenciaram a cena iniciaram a perseguição. Em determinado momento, um dos motoboys, indignado com a atitude do suspeito, conseguiu derrubá-lo ao chutá-lo enquanto pilotava, resultando na queda do suspeito após ele bater em um meio-fio. A Polícia Militar chegou ao local e efetuou a prisão, apesar de o homem ter tentado se desfazer da mochila antes da abordagem. Os motoboys expressaram durante a ação que ele estava traindo a classe, destacando a união entre eles.



