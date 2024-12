Motociclista fica gravemente ferido após bater em traseira de caminhão na Epia Norte, no DF

Na noite dessa terça-feira (3), um motociclista ficou ferido após colidir com um caminhão na subida da Granja do Torto, na Epia Norte, no Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava inconsciente e teve o capacete arrancado na batida, apresentando sinais de fratura no rosto e sangramento intenso. O motociclista foi atendido no protocolo de trauma e levado ao Hospital de Base. O caminhão, que transportava óleo lubrificante, sofreu apenas danos na lataria, e o motorista, de 41 anos, não se feriu.