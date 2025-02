Motorista assassinada levava passageiro em corrida informal para Valparaíso

Ana Rosa Rodolfo Brandão, uma motorista de aplicativo de 49 anos, foi esfaqueada até a morte na quadra 4 do Cruzeiro, no Distrito Federal. O suspeito, Antônio Ailton da Silva, 43, foi preso em flagrante. Ele, que já era investigado por tentar matar a ex-companheira no Recanto das Emas, teria abordado Ana perto da rodoviária do Plano Piloto, convencendo-a a fazer uma corrida informal até Valparaíso de Goiás. Durante a viagem, ele anunciou um assalto e esfaqueou a vítima. Antônio foi detido após testemunhas o perseguirem, e a Polícia Militar intervir. Ana deixa marido e filhos. Colegas de profissão expressaram choque e preocupação com a segurança.