Motorista fica ferido após tombar carreta transportando 50 bois no Paranoá (DF)

Um acidente ocorreu na estrada de Sobradinho dos Melos, no Paranoá (DF), quando uma carreta transportando 50 bois tombou. O motorista de 31 anos ficou ferido, com suspeita de fratura no fêmur, e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com o auxílio de um helicóptero. Seis bois morreram no acidente, enquanto os demais foram soltos em um pasto próximo e recolhidos pelo frigorífico responsável.



