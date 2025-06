Mudanças no clima aumentam acidentes com escorpiões no Distrito Federal

No Distrito Federal, o aumento dos acidentes com escorpiões está acelerado pelas mudanças climáticas. De janeiro a março deste ano, foram registrados mais de 920 casos. A bióloga Vilma Feitosa destaca que as altas temperaturas favorecem a reprodução dos escorpiões em áreas urbanas.



Para prevenir acidentes, recomenda-se manter o lixo selado e afastado da residência, além de isolar tubulações para evitar a aproximação dos escorpiões, que costumam se esconder durante o dia. Em caso de picada, é essencial procurar um hospital imediatamente. Para solicitar uma inspeção da vigilância ambiental, entre em contato pelo número 160 ou 2017-1344.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!