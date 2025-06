Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro no Recanto das Emas (DF)

Uma mulher foi brutalmente esfaqueada pelo ex-companheiro na quadra 601, conjunto 14, no Recanto das Emas (DF). O suspeito, Gabriel, de 24 anos, foi localizado e preso horas depois do crime. A agressão ocorreu durante uma discussão, quando ele a golpeou cinco vezes com um facão.



A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. O homem, que fugiu inicialmente, foi capturado após uma denúncia anônima. Ambos têm dois filhos e estavam separados há um ano, enfrentando conflitos anteriores. Formalizada a prisão, ele será encaminhado ao Judiciário para audiência de custódia.



