Mulher é indiciada por maus-tratos a gatos no Sudoeste (DF)

Uma mulher do Sudoeste (DF) foi indiciada por maus-tratos a animais. Investigações revelaram que quatro gatos foram vítimas de violência, resultando na morte de dois, Rafael e Sandy, enquanto os outros dois, Fragiólio e Geppetto, sofreram lesões graves.



Testemunhas relataram gritos e agressões, e a mulher apresentava arranhões e marcas de sangue pelo corpo. Em dezembro, um gato mutilado foi resgatado pelo Ibama. A polícia civil aguarda decisão judicial para cumprir a prisão preventiva da suspeita, indiciada por quatro crimes, com penas de dois a cinco anos de reclusão cada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!