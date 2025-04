Mulher esfaqueada por ex-companheiro é socorrida por vizinhos em Sobradinho (DF)

Uma funcionária de pastelaria em Sobradinho II (DF) foi atacada pelo ex-companheiro na noite dessa terça-feira (29). O homem entrou no estabelecimento, comprou um refrigerante e retornou para agredir a vítima com golpes de faca.



Ela foi socorrida por vizinhos e levada à UPA da região consciente, de acordo com informações de familiares. O agressor permanece foragido e a mulher já tinha medidas protetivas contra ele devido ao histórico do relacionamento.



