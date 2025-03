Mulher tem silicone arrancado com faca por marido no DF

Uma mulher foi alvo de uma tentativa de feminicídio no Núcleo Bandeirante (DF). O ex-companheiro da vítima, usando uma faca de cozinha, arrancou as próteses de silicone recém-implantadas. A agressão ocorreu na madrugada do último domingo, e a vítima relatou ter sido agredida na cabeça e nas costas antes do ataque.



Após a ação, o agressor arremessou a prótese pela janela. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital de base. O suspeito confessou o crime e foi preso na 21ª delegacia de polícia de Taguatinga (DF).



