Mutirão de limpeza do SLU para combate de descarte irregular começa nesta quinta-feira

O SLU (Serviço de Limpeza Urbana) inicia nesta quinta-feira (30) um mutirão de limpeza no Gama, Candangolândia e São Sebastião. A ação, que ocorre até sábado (1), visa remover resíduos descartados irregularmente e combater o mosquito da dengue. Em 2022, foram registrados 278 mil casos prováveis de dengue no DF. Segundo o subdiretor Everaldo Araújo, a equipe conta com 40 trabalhadores e diversas máquinas para a execução da tarefa. Além disso, drones e câmeras serão utilizados para monitoramento, com multas por descarte irregular podendo chegar a R$ 293 mil.