Mutirão de saúde bucal oferece tratamento dental gratuito para jovens no Brasil

O projeto Mutirão do Bem está oferecendo a oportunidade para jovens entre 11 e 17 anos receberem tratamento dental gratuito. Uma triagem será realizada no dia 15 de maio, das 9h às 16h, no Pátio Brasil Shopping, em Brasília.



Para participar, os jovens devem levar a carteira de identidade e estar acompanhados pelos responsáveis legais. Os atendimentos serão feitos por dentistas voluntários até que os jovens completem 18 anos. Coordenado pela doutora Daniele Machado, o projeto já beneficiou mais de 89 mil jovens em mais de 140 cidades brasileiras, com o apoio de uma rede de cerca de 18 mil dentistas voluntários.



