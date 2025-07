Mutirão Serasa já resultou em mais de 12 mil acordos no Distrito Federal

A Serasa está conduzindo um mutirão para negociação de dívidas com descontos que podem chegar a 97%. Quase 50% das dívidas no Brasil são provenientes de instituições financeiras, com mais de 77 milhões de brasileiros com CPF negativado.



Para facilitar a negociação, o serviço pode ser acessado pelo telefone 0800-042-0762, das 9h às 19h, de segunda a sexta, pelo site, pelo aplicativo da Serasa, pelo WhatsApp e nas agências dos Correios, com uma pequena taxa.



A campanha, válida até 11 de julho, já resultou em mais de 12 mil acordos no Distrito Federal, totalizando R$ 57 milhões em descontos. A especialista em investimentos recomenda evitar compras por impulso para controlar as finanças pessoais.



