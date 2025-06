Neoenergia oferece serviços itinerantes para população do Distrito Federal

A Neoenergia iniciou uma caravana itinerante no Distrito Federal, oferecendo serviços como parcelamento de débitos, troca de titularidade e novas ligações de energia elétrica. Os atendimentos começaram às 8h na Câmara Legislativa e no Park Way.



O serviço estará em 15 regiões administrativas, incluindo Sudoeste, Sol Nascente, Lago Norte, Paranoá, Recanto das Emas e Samambaia, até sexta-feira (6). Os horários são das 8h às 12h e das 14h às 18h. Mais detalhes podem ser encontrados no site e canais de atendimento da companhia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!