Obra do projeto Drenar DF chega na fase final na Asa Norte

O Obra do projeto Drenar DF avança para a fase final com a conclusão das escavações dos mais de 7 quilômetros de galerias subterrâneas na Asa Norte, Brasília . O sistema inclui 291 bocas de lobo, projetadas para direcionar eficientemente a água da chuva, evitando alagamentos históricos na região. Com a bacia de detenção já em operação, o projeto agora se concentra na limpeza e operacionalização completa das estruturas. Além disso, etapas futuras estão sendo planejadas para expandir os benefícios para outras áreas. A Praça Internacional da Paz, já entregue, complementa as melhorias urbanas no local.



