Obras da Caesb conecta sistemas do Descoberto e Santa Maria para melhorar fornecimento de água

A Caesb finalizou a segunda etapa das obras para conectar os sistemas do Descoberto e Santa Maria. A obra teve um investimento superior a R$ 3 milhões e beneficiará moradores de 14 regiões do Distrito Federal.



Segundo o presidente da Caesb, ajustes finais estão sendo feitos para liberar o trânsito na área até o final da semana. A adutora interligará os sistemas de Taguatinga e Plano Piloto, garantindo a segurança hídrica e evitando interrupções no fornecimento de água.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!