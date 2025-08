Obras de substituição do asfalto da W3 Sul tem investimento de R$ 30 milhões

As obras na W3 Sul, em Brasília, contam com um investimento de R$ 30 milhões e foco em melhorias sustentáveis. O trecho da quadra 702 até o viaduto da W3 Norte receberá uma nova camada de asfalto para suportar o intenso tráfego.



Em outro ponto, próximo ao Setor Hospitalar Sul, o asfalto foi substituído por concreto, proporcionando maior durabilidade. A expectativa é concluir a reforma em 60 dias antes das chuvas. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela área durante as reformas.



