Obras do BRT Oeste no DF: saiba o andamento e previsão de conclusão

Secretário de Obras apresentou um cronograma das obras na EPIG

DF no Ar|Do R7

As obras do BRT Oeste na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) estão em andamento. O secretário de Obras, Valter Casemiro, informou que o acesso por baixo do viaduto foi liberado para o Setor Policial Militar. A entrega total da obra está prevista para abril de 2026, com possibilidade de impacto das chuvas na escavação das passagens inferiores.

