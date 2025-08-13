Obras do BRT Oeste no DF: saiba o andamento e previsão de conclusão

As obras do BRT Oeste na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) estão em andamento. O secretário de Obras, Valter Casemiro, informou que o acesso por baixo do viaduto foi liberado para o Setor Policial Militar. A entrega total da obra está prevista para abril de 2026, com possibilidade de impacto das chuvas na escavação das passagens inferiores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!