Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Oito pessoas são presas por golpes do falso advogado em Brasília e São Paulo

Grupo usava credenciais de advogados vazadas na internet para acessar processos; vítima do DF teve prejuízo de R$ 500 mil

DF no Ar|Do R7

Oito pessoas foram presas em uma operação das Polícias Civis do Distrito Federal e de São Paulo. O grupo usava credenciais de advogados vazadas na internet para acessar processos judiciais. Eles contatavam vítimas se passando por advogados reais e solicitavam pagamentos de taxas falsas.

Uma vítima no DF perdeu mais de R$ 500 mil. Os investigados responderão por estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro com penas que podem chegar a 23 anos.

Para se proteger, caso receba uma ligação ou mensagem suspeita, é recomendável entrar em contato diretamente com seu advogado através de um número conhecido para verificar a autenticidade da solicitação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • Estelionato
  • Internet
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.