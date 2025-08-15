Oito pessoas são presas por golpes do falso advogado em Brasília e São Paulo

Oito pessoas foram presas em uma operação das Polícias Civis do Distrito Federal e de São Paulo. O grupo usava credenciais de advogados vazadas na internet para acessar processos judiciais. Eles contatavam vítimas se passando por advogados reais e solicitavam pagamentos de taxas falsas.



Uma vítima no DF perdeu mais de R$ 500 mil. Os investigados responderão por estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro com penas que podem chegar a 23 anos.



Para se proteger, caso receba uma ligação ou mensagem suspeita, é recomendável entrar em contato diretamente com seu advogado através de um número conhecido para verificar a autenticidade da solicitação.



