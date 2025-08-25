Logo R7.com
R7 Brasília

Operação desarticula quadrilha de furtos de embarcações no DF e polícia procura por foragido

Segunda fase da operação Stolen Boat apreendeu embarcações e equipamentos náuticos em Corumbá (GO)

DF no Ar|Do R7

A segunda fase da operação Stolen Boat resultou na desarticulação de uma organização criminosa que furtava embarcações e equipamentos náuticos no Distrito Federal. Foram apreendidos dois barcos, um jet ski e três reboques em Corumbá (GO). A primeira fase ocorreu na semana anterior com várias prisões. Entre os envolvidos estão Clayton Alves de Souza e familiares. A polícia busca informações sobre um foragido relacionado ao caso.

