Operação do Detran multa 33 motoristas em Águas Claras (DF) por embriaguez

Os agentes do Detran multaram 33 motoristas por embriaguez durante uma operação realizada em Águas Claras (DF) no domingo (23). A ação foi parte da Operação Cerco, destinada a prevenir acidentes e flagrar o uso de álcool ao volante. Ao todo, mil condutores foram abordados.



Além de Águas Claras, outras regiões como Ceilândia, Santa Maria e Samambaia também foram fiscalizadas durante o fim de semana. Foram realizados mais de 1.800 testes de bafômetro, resultando em 118 infrações por irregularidades, como habilitação vencida e escapamento alterado. No total, 43 veículos foram recolhidos ao pátio do Detran.



