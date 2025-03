Operação do Detran no Carnaval termina com mais de 100 motoristas autuados

Durante o fim de semana, o Detran realizou a Operação Carnaval Seguro no DF, autuando mais de 100 motoristas. Em locais como Eixo Monumental, Sudoeste, Recanto das Emas, Ceilândia e Taguatinga, 880 abordagens foram realizadas, com 845 testes de bafômetro. Entre as infrações detectadas, 66 motoristas dirigiram sob influência de álcool, 13 não tinham habilitação, e 17 motocicletas apresentavam escapamento modificado. No domingo (2), com o apoio da Polícia Militar, 61 motoristas alcoolizados foram retirados das ruas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!